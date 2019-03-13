Ein Leben für die Schönheit
Folge 3: Episode 3
48 Min.Folge vom 13.03.2019Ab 12
Die 73-Jährige Hellseherin Rosalinde Haller hat sich einer Rundum-Erneuerung unterzogen. Der stundenlange Eingriff hat jedoch Spuren hinterlassen. Nach einer Gewichtsabnahme von 60 Kilo hat die 30-jährige Elisabeth stark unter einem Hautüberschuss an Bauch und den Oberschenkeln gelitten. Wie geht's ihr sieben Wochen danach? Und die gebürtige Kärntnerin Valentina hat sich ihre Nase operieren lassen. Nach mehreren Wochen steht für die BWL-Studentin die letzte Kontrolle an.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV