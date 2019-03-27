Ein Leben für die Schönheit
Folge 5: Episode 5
48 Min.Folge vom 27.03.2019Ab 12
Um ihrer Schönheit etwas nachzuhelfen, hat sich die 53-jährige Susanne von Schönheitschirurg Artur Worseg operieren lassen. Den letzten Feinschliff führt Zahnärztin Kristina Worseg durch. Sabine Apfolterer steht ein intensiver Operationstag bevor. Gestartet wird mit einem Fadenlifting bei der 58-jährigen Gabriele. Tapfer stellt sich die 35-jährige Claudia nach einer Bruststraffung und einer Fettabsaugung weiteren Eingriffen bei Schönheitschirurg Jörg Knabl.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV