Ein Leben für die Schönheit

Ein neuer Blickwinkel

PULS 4Staffel 7Folge 2
Ein neuer Blickwinkel

Ein neuer BlickwinkelJetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 2: Ein neuer Blickwinkel

47 Min.Ab 12

Der bekannte Society-Käsemacher Roland Ludomirska begleitet seine Frau Manuela zum Beratungstermin. Das Paar ist extra aus der Steiermark angereist. Der schillernde Unternehmer ist wenig begeistert von den Plänen seiner Frau, sich operativ verschönern zu lassen. Jahrelang versuchte er, sie von diesen Eingriffen abzuhalten, doch nun lässt sie sich dennoch die Lider straffen.

