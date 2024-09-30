Ein Leben für die Schönheit
Folge 6: Ein Akt der Balance
47 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer nimmt diesmal selbst auf dem Behandlungstisch ihrer Beautyklinik Platz. Die Falten an ihrem Dekolleté sind ihr schon lange ein Dorn im Auge. Mit einem Vampirlifting soll die Haut regeneriert werden und die Falten dauerhaft der Vergangenheit angehören.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4