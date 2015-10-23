Ein perfekter Mord
Folge vom 23.10.2015: Geliebter Daddy
44 Min.Folge vom 23.10.2015Ab 12
Im sonnigen Kalifornien wird die 23-jährige Linda Brown tot in ihrem Bett gefunden. Die junge Mutter wurde erschossen. Ihr Ehemann David und Schwester Patti stehen unter Schock. Patti erzählt den Ermittlern unter Tränen, dass Davids 14-jährige Tochter Cinnamon ihre Stiefmutter nach einem Streit umgebracht hat, doch der Teenager ist spurlos verschwunden. Als Cinnamon schließlich mit Medikamenten vollgepumpt im Garten gefunden wird, scheint der Fall klar zu sein: Neben dem Mädchen liegt ein Brief, in dem es die Tat gesteht. Sie wird wegen Mordes angeklagt und vom Jugendrichter zu 27 Jahren Haft verurteilt. Doch nach einiger Zeit widerruft Cinnamon und erzählt den wahren Tathergang.
