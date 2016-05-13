Ein perfekter Mord
Folge vom 13.05.2016: Falsche Freunde
44 Min.Folge vom 13.05.2016Ab 12
Angestellte einer Müllcontainer-Fabrik in der Bronx hören am frühen Morgen drei Gewehrschüsse. Als sie nach draußen rennen, finden sie ihren Chef Robert Cohen tödlich verletzt auf dem Parkplatz. Als seine Frau Susan im Krankenhaus auftaucht, wo Cohen im Koma liegt, ist sie am Boden zerstört und erzählt den Ermittlern, dass die Firma in großen finanziellen Schwierigkeiten ist. Die Polizei schaut nun genauer in die Bücher und erfährt, dass Cohen mehrere Hunderttausend Dollar Schulden hatte. Hat er bei dieser Tat etwa selbst die Finger im Spiel gehabt, damit seine Familie die Lebensversicherung bekommt? Als Robert Cohen seinen Verletzungen erliegt, tut sich aber ein ganz neuer Verdacht auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.