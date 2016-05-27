Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC Folge vom 27.05.2016
45 Min. Ab 12

An einem Januarmorgen fährt der Kinderbuchautor Tim Arnold am Cape Cod Haus seiner Ex-Freundin Christa Worthington vorbei und findet sich mitten in einem Horrorszenario: Die 46-jährige Modejournalistin liegt durch zahlreiche Messerstiche ermordet im Haus, während ihre zweijährige Tochter Ava verstört von Zimmer zu Zimmer irrt. Als die Polizei ihre Ermittlungen aufnimmt, werden die Tatverdächtigen immer zahlreicher: Außer Tim, der die Trennung schlecht verkraftet hat, gibt es einen Fischer namens Tony Jackett, der Avas Vater ist, obwohl er Frau und Kinder hat. Verdächtig sind auch Tonys eifersüchtige Ehefrau, Christas eigener Vater sowie dessen drogensüchtige Freundin.

