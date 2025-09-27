Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Atzen-Musik und Partystimmung: das erste Quiz in der Disco

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 27.09.2025
Atzen-Musik und Partystimmung: das erste Quiz in der Disco

Folge 6: Atzen-Musik und Partystimmung: das erste Quiz in der Disco

141 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 6

Nach einem windigen Abend am Hafen geht es dieses Mal wieder ins Warme: Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt laden Euch zum ersten Quiz ein, das LIVE in der Disco stattfindet!

