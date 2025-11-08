Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 8vom 08.11.2025
139 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Für das letzte sehr gute Quiz dieses Jahr hat Klaas sich einen Ort ausgesucht, der einen ganz besonderen Platz in seinem Herz hat. Dieses Mal geht es nämlich in seine Heimat Oldenburg!

