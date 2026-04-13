Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 13.04.2026: Das Traumhaus am See
44 Min.Folge vom 13.04.2026
Tamara und ihr Team übernehmen ein vollständig entkerntes Haus direkt am Seeufer. Mit viel Liebe zum Detail verwandeln sie die leere Villa in eine luxuriöse Oase, die modernes Wohnen mit spektakulärer Lage verbindet – vom Fundament bis zum finalen Design.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.