Einfach kochen mit Mary

sixxStaffel 3Folge 14vom 04.10.2025
Folge 14: Was für ein Auflauf!

20 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6

Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.

