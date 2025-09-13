Fast vergessene DessertsJetzt kostenlos streamen
Einfach kochen mit Mary
Folge 8: Fast vergessene Desserts
20 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 6
Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.
Genre:Kochen
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.