Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Thema: Präsident, Kanzlerin und Abgeordnete - verdienen unsere Politiker zu schlecht?
Folge 1: Thema: Präsident, Kanzlerin und Abgeordnete - verdienen unsere Politiker zu schlecht?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hoteleinladungen, Meilenaffären, Gratisurlaube - immer wieder geraten Politiker in die Schlagzeilen, weil sie sich dem Verdacht der Bestechlichkeit ausgesetzt haben. Präsident, Kanzlerin und Abgeordnete - verdienen unsere Politiker zu schlecht? Ein klares "Ja" kommt von Ex-Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) und Jürgen Koppelin (FDP). "Nein" erwidern der ehemalige EnBW-Chef Utz Claassen und der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. Rechte: Sat.1
