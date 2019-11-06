Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Eins gegen Eins

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Joyn+
Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden?

Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden?Jetzt ohne Werbung streamen

Eins gegen Eins

Folge 10: Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden?

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Prostitution in Deutschland boomt: Rund 400.000 Prostituierte, etwa 1,5 Millionen Freier täglich, bis zu 15 Milliarden Euro Umsatz im Jahr - Tendenz steigend. Seit der Einführung des Prostitutionsgesetzes im Jahr 2002 ist kein anderes europäisches Land so liberal und damit lukrativ wie Deutschland. Das große Geld machen dabei die Bordellbetreiber. Moderator Claus Strunz fragt deshalb: Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden? Rechte: Sat.1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Eins gegen Eins

Eins gegen Eins

Alle 2 Staffeln und Folgen