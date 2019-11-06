Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 10: Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden?
38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Prostitution in Deutschland boomt: Rund 400.000 Prostituierte, etwa 1,5 Millionen Freier täglich, bis zu 15 Milliarden Euro Umsatz im Jahr - Tendenz steigend. Seit der Einführung des Prostitutionsgesetzes im Jahr 2002 ist kein anderes europäisches Land so liberal und damit lukrativ wie Deutschland. Das große Geld machen dabei die Bordellbetreiber. Moderator Claus Strunz fragt deshalb: Abschaffen statt Anschaffen - Muss Prostitution in Deutschland verboten werden? Rechte: Sat.1
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Eins gegen Eins
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Genre:Politik
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Sat.1