Eins gegen Eins

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Thema: Brutale Schläger - ist unsere Justiz zu lasch?

Folge 2: Thema: Brutale Schläger - ist unsere Justiz zu lasch?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Immer wieder ereignen sich in Deutschland unfassbare Gewalttaten, jetzt hat die Politik den Warnschuss-Arrest beschlossen. Jugendliche Gewalttäter können auf Anordnung des Richters trotz einer Bewährungsstrafe hinter Gitter geschickt werden. Claus Strunz fragt: Brutale Schläger - ist unsere Justiz zu lasch? "Ja" sagen Ben Tewaag und Jugendrichter Andreas Müller. "Nein" erwidern Jugendstrafrechtsexperte Prof. Christian Pfeiffer sowie Anti-Aggressionstrainerin Rita Steffesenn. Rechte: Sat.1

