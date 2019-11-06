Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Thema: Brutale Schläger - ist unsere Justiz zu lasch?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 2: Thema: Brutale Schläger - ist unsere Justiz zu lasch?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Immer wieder ereignen sich in Deutschland unfassbare Gewalttaten, jetzt hat die Politik den Warnschuss-Arrest beschlossen. Jugendliche Gewalttäter können auf Anordnung des Richters trotz einer Bewährungsstrafe hinter Gitter geschickt werden. Claus Strunz fragt: Brutale Schläger - ist unsere Justiz zu lasch? "Ja" sagen Ben Tewaag und Jugendrichter Andreas Müller. "Nein" erwidern Jugendstrafrechtsexperte Prof. Christian Pfeiffer sowie Anti-Aggressionstrainerin Rita Steffesenn. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12