Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Thema: Feminismus und Frauenquote - geht die Emanzipation langsam zu weit?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 3: Thema: Feminismus und Frauenquote - geht die Emanzipation langsam zu weit?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Emanzipation, Feminismus, Frauenrechte - jahrzehntelang kämpfte das weibliche Geschlecht um Gleichberechtigung. Jetzt wollen die Damen auch noch die Vorstandsetagen erobern. Mehr Frauenpower im Chefsessel, freiwillig oder Zwangsverordnet? Eine gesetzliche Frauenquote wird gefordert. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12