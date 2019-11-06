Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Treue ein Leben lang - Ist Monogamie noch zeitgemäß?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Seitensprung - einfacher denn je. Wer die sexuelle Ausflucht aus der Beziehung sucht, findet sie anonym und schnell im Netz. Die eine Liebe fürs Leben steht bei den Deutschen aber nach wie vor hoch im Kurs: Zwei Drittel glauben daran. 90 Prozent wünschen sich Treue in der Beziehung. Doch die Realität sieht oft anders aus: Jeder Zweite hat schon einmal seinen Partner betrogen. Moderator Claus Strunz fragt deshalb: Treue ein Leben lang - Ist Monogamie noch zeitgemäß? Rechte: Sat.1

