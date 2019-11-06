Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eins gegen Eins

Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Zoe (2), Chantal (11), Kevin (2), Lea (2) und viele weitere Kinder könnten vielleicht noch am Leben sein - wenn das Jugendamt früher eingeschritten wäre. Doch warum bemerken die Sozialarbeiter der Ämter so oft nichts? Eine bundesweite Befragung unter Jugendämtern erschüttert: In sechs von zehn Fällen bleibt Arbeit liegen. Sie betreuen im Schnitt 240 Familien. Claus Strunz fragt deshalb: Vernachlässigte Kinder, überforderte Sozialarbeiter - Müssen Jugendämter dicht gemacht werden? Rechte: Sat.1

