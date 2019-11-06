Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Vernachlässigte Kinder, überforderte Sozialarbeiter - Müssen Jugendämter dicht gemacht werden?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 5: Vernachlässigte Kinder, überforderte Sozialarbeiter - Müssen Jugendämter dicht gemacht werden?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Zoe (2), Chantal (11), Kevin (2), Lea (2) und viele weitere Kinder könnten vielleicht noch am Leben sein - wenn das Jugendamt früher eingeschritten wäre. Doch warum bemerken die Sozialarbeiter der Ämter so oft nichts? Eine bundesweite Befragung unter Jugendämtern erschüttert: In sechs von zehn Fällen bleibt Arbeit liegen. Sie betreuen im Schnitt 240 Familien. Claus Strunz fragt deshalb: Vernachlässigte Kinder, überforderte Sozialarbeiter - Müssen Jugendämter dicht gemacht werden? Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12