Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Thema: Musik, Filme, Fotos - Sind im Internet zu viele Diebe unterwegs?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 6: Thema: Musik, Filme, Fotos - Sind im Internet zu viele Diebe unterwegs?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Mai werden sie wieder zu Hunderttausenden auf die Straßen gehen: die Gegner des ACTA-Abkommens. Sie wollen nicht akzeptieren, dass die Freiheit im Netz durch die Stärkung der Urheberrechte eingeschränkt wird. Genau das sieht das Antipiraterie-Abkommen vor, über das im Juni im EU-Parlament abgestimmt wird. Claus Strunz fragt: Musik, Filme, Fotos - Sind im Internet zu viele Diebe unterwegs? Zu Gast: Tobias Künzel ("Die Prinzen") und Bruno Kramm (Mitglied der Piratenpartei). Rechte: Sat.1
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Eins gegen Eins
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Genre:Politik
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Sat.1