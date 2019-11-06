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Eins gegen Eins

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
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Thema: Musik, Filme, Fotos - Sind im Internet zu viele Diebe unterwegs?

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Eins gegen Eins

Folge 6: Thema: Musik, Filme, Fotos - Sind im Internet zu viele Diebe unterwegs?

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Mai werden sie wieder zu Hunderttausenden auf die Straßen gehen: die Gegner des ACTA-Abkommens. Sie wollen nicht akzeptieren, dass die Freiheit im Netz durch die Stärkung der Urheberrechte eingeschränkt wird. Genau das sieht das Antipiraterie-Abkommen vor, über das im Juni im EU-Parlament abgestimmt wird. Claus Strunz fragt: Musik, Filme, Fotos - Sind im Internet zu viele Diebe unterwegs? Zu Gast: Tobias Künzel ("Die Prinzen") und Bruno Kramm (Mitglied der Piratenpartei). Rechte: Sat.1

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