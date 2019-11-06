Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
40 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Piraten wollen mehr Partizipation und Freiheit im Netz. Damit stehen sie aktuell hoch in der Wählergunst. Wie keine andere Partei nutzen sie die neuen Medien - und ernten damit nicht immer positive Reaktionen: Aktuell müssen sie sich dem Vorwurf stellen, Rechtsextremisten in ihrer Partei zu dulden. Nach dem Bundesparteitag der Piratenpartei fragt Claus Strunz deshalb: Bundestag entern oder gnadenlos kentern - Scheitern die Piraten im politischen Alltag? Rechte: Sat.1

