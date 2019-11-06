Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Thema: Null Bock auf Arbeit - Belohnt Hartz IV die Faulen?Jetzt ohne Werbung streamen
Eins gegen Eins
Folge 8: Thema: Null Bock auf Arbeit - Belohnt Hartz IV die Faulen?
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Grundsicherung Hartz IV verschlingt immense Summen: Über 49 Mrd. Euro gaben Bund und Kommunen 2010 für Hartz-IV-Leistungen aus. Claus Strunz fragt: Null Bock auf Arbeit - Belohnt Hartz IV die Faulen? "Nein" sagen der DSDS-Gewinner und ehemalige Hartz-IV-Empfänger Mehrzad Marashi und Katja Kipping (DIE LINKEN). Journalistin Dr. Rita Knobel-Ulrich sieht dagegen in Hartz IV "die soziale Hängematte Deutschlands". Ihr stimmt der Autor und frühere Hartz-IV-Empfänger Kurt Meier zu. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Eins gegen Eins
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Politik
Altersfreigabe:
12