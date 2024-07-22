Kleinkind mit extremer AtemnotJetzt kostenlos streamen
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
Folge 2: Kleinkind mit extremer Atemnot
89 Min.Folge vom 22.07.2024Ab 12
Notfall in einer Kinderarztpraxis: Die zweijährige Mia hat extreme Atemnot. Können die Ärzte dem Kind helfen? Außerdem kommt ein junger Ukrainer mit hohem Fieber und Bauchschmerzen in die Notaufnahme. Dabei ahnt Doc Gudi noch nicht, wie schlimm es wirklich um den jungen Mann steht. Doc Moritz kämpft währenddessen auf der Intensivstation um das Leben einer Patientin, die Blut in der Lunge hat.
