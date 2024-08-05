Sturz aus 5 Meter Höhe von einer LeiterJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Sturz aus 5 Meter Höhe von einer Leiter
84 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12
Doc Gudi muss sich um eine Rentnerin mit massivem Gewichtsverlust kümmern. Seit Wochen bekommt die Frau zu wenig zu essen, auch weil der Pflegedienst nicht regelmäßig kommt. Währenddessen leistet Doc Moritz Erste Hilfe bei feierwütigen Schlager-Fans. Und auch Notfallsanitäterin Vanessa hat in Schleswig-Holstein alle Hände voll zu tun.
