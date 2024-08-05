Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Sturz aus 5 Meter Höhe von einer Leiter

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 05.08.2024
Sturz aus 5 Meter Höhe von einer Leiter

Sturz aus 5 Meter Höhe von einer LeiterJetzt kostenlos streamen

Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Folge 4: Sturz aus 5 Meter Höhe von einer Leiter

84 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Doc Gudi muss sich um eine Rentnerin mit massivem Gewichtsverlust kümmern. Seit Wochen bekommt die Frau zu wenig zu essen, auch weil der Pflegedienst nicht regelmäßig kommt. Währenddessen leistet Doc Moritz Erste Hilfe bei feierwütigen Schlager-Fans. Und auch Notfallsanitäterin Vanessa hat in Schleswig-Holstein alle Hände voll zu tun.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
SAT.1
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden

Alle 2 Staffeln und Folgen