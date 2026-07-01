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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Kleine Liste

Kabel EinsStaffel 2Folge 19vom 18.07.2026
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Elsbeth: Ein besonderer Fall

Folge 19: Kleine Liste

42 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Rod Bedford ist gelangweilt vom Luxusleben und sucht nach einem neuen Adrenalinkick. Getrieben von perfiden Gedanken schmiedet der schwerreiche Erbe eines Waffenherstellers den Plan, einem Menschen das Leben zu nehmen. Sein zufällig gewähltes Opfer ist ausgerechnet der Thronfolger eines europäischen Kleinstaates. Elsbeth hat Schwierigkeiten sich auf den Fall zu konzentrieren, denn sie berarbeitet noch den Tod von Richter Crawford.

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