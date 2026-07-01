Wiedersehen macht FeindeJetzt kostenlos streamen
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 20: Wiedersehen macht Feinde
42 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Elsbeth landet in U-Haft und trifft auf zahlreiche Kriminelle, die sie einst selbst überführte. Als der Leiter der Gefängnis-Theatergruppe, der makabre Stücke über Elsbeth inszeniert, ermordet wird, beginnt sie entgegen aller Regeln zu ermitteln. Während ihre Freunde draußen verzweifelt um ihre Freilassung kämpfen, wird für Elsbeth aus der Haft ein neuer Fall mit alten Bekannten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen