Hätte, hätte, PerlenketteJetzt kostenlos streamen
Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 4: Hätte, hätte, Perlenkette
42 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Das Juweliergeschäft Vivienne's bekommt eine neue Leitung, die langjährige Mitarbeiter entlässt und VIP-Kunden auf ihre Zahlungsfähigkeit prüfen lässt. Die einst wohlhabende Kundin Roselyn fühlt sich gedemütigt und plant gemeinsam mit ihrer Freundin Celeste sowie der entlassenen Mitarbeiterin Judith einen spektakulären Raubüberfall während einer Gala. Doch als ein Angestellter droht, sie zu verraten, greift Roselyn zu drastischen Mitteln, und Elsbeth steht vor einem neuen Fall.
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Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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