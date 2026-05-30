Elsbeth: Ein besonderer Fall
Folge 5: Elsbeth und die Ente
42 Min.Folge vom 06.06.2026Ab 12
Chefköchin Genevieve "Veeve" Hale steht kurz vor dem größten Deal ihrer Karriere: Ein mächtiger Hotelbesitzer will ihr Restaurant besuchen und über eine Partnerschaft entscheiden. Als sie jedoch eine schockierende Wahrheit über ihren Küchengehilfen Jordan herausfindet, nimmt der Abend eine verhängnisvolle Wendung. Elsbeth und Kaya sind vor Ort, als die Ermittler eintreffen - und während alle Veeves Version der Ereignisse glauben, hat Elsbeth ein ungutes Gefühl ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Elsbeth: Ein besonderer Fall
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Recht
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Paramount Pictures Interna & © Season 2: 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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