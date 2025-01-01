Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrainStaffel 3Folge 1
Paris ist eine Reise wert

Folge 1: Paris ist eine Reise wert

22 Min.

Emily Erdbeer wird von ihrer Brieffreundin eingeladen, sie in Paris zu besuchen. Einige der anderen Kinder sowie Schnurr-Schönchen sind allerdings wenig von der Idee überzeugt, ein fremdes Land zu besuchen.

