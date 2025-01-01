Zum Inhalt springenBarrierefrei
WildBrainStaffel 3Folge 3
Die Fee Margottchen

Folge 3: Die Fee Margottchen

22 Min.

Emily und ihre Tiere entdecken beim Beerensuchen eine kleine Fee zwischen den Zweigen. Als die Fee feststellt, wie nett und hilfsbereit Emily ist, beschließt sie, das Mädchen auszunutzen. Die Fee gibt vor, sich verletzt zu haben, damit Emily sie mit nach Hause nimmt, um sie zu pflegen.

