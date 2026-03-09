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ESSEN. TRINKEN. MACHEN

Vom Rind zum Steak - Europas größter Rinder-Schlachthof

WELTFolge vom 09.03.2026
Vom Rind zum Steak - Europas größter Rinder-Schlachthof

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ESSEN. TRINKEN. MACHEN

Folge vom 09.03.2026: Vom Rind zum Steak - Europas größter Rinder-Schlachthof

48 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6

Rund 7.000 Tiere kommen pro Woche in Europas größtem Rinder-Schlachthof im oberbayerischen Waldkraiburg an - ob Bio-Qualität oder konventionelle Mast, ob Milchkuh oder Jungbulle. Täglich werden hier rund tausend Rinder geschlachtet, zerlegt und weiterverarbeitet. Doch Rind ist nicht gleich Rind: Jedes Exemplar wird bewertet und in Klassen eingeteilt. Bei der Fleischverarbeitung muss ein strenger Produktionsablauf eingehalten werden. Die Reportage begleitet die Herstellung des Massenprodukts.

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