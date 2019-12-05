Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 05.12.2019: Altöl am Truck
45 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Jarek Strakowski will in der slowenischen Hafenstadt Kope erst eine Fuhre Äpfel abliefern und dann ein Geburtstagsgeschenk für seine Frau besorgen. Bei Martijn Kuipers aus den Niederlanden geht es derweil um die Wurst, genauer gesagt um die Bockwurst. Denn die hat der Kraftfahrer auszuliefern, bevor er seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann: Truck polieren! Und Horst Tredt soll in Belgien Altöl laden. Das ist eigentlich keine schwere Aufgabe für einen erfahrenen Hasen in der Transportbranche. Aber dieses Mal ist irgendwie der Wurm drin.
