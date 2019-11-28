Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 28.11.2019: Auf die Insel
44 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
In Südtirol werden Rinder versteigert. Deshalb hat Vieh-Trucker Walter Gasser dort alle Hände voll zu tun. Der selbst ernannte „King of Animals“ transportiert die Tiere mit seinem Lkw sicher zur nächsten Auktion. Michel und Daniela Krämer wechseln sich derweil am Steuer ab. So kann das Kraftfahrer-Ehepaar auf dem Weg in die norwegische Hauptstadt Oslo ordentlich Strecke machen. Und Jarek Strakowski kämpft auf seiner Tour mit einem Defekt am Kühlauflieger. Kann der gelernte Mechaniker den Fehler selbst beheben oder muss ein Spezialist an die Sache ran?
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
