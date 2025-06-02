Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 02.06.2025: Episode 5
45 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Dani und Michel Kraemer sind mit leeren Fischboxen Richtung Nordkap unterwegs. Dabei lenkt die 54-Jährige zum ersten Mal einen 9-Achser. Das 25-Meter-Gespann stellt für die Trucker-Lady in Skandinavien eine Herausforderung dar – genauso wie die klugen Ratschläge ihres Ehemanns auf dem Beifahrersitz. Jorn van Hooft transportiert eine Express-Ladung nach Völklingen. Die Route, die ihm das Navigationsgerät vorschlägt, ist für Pkws ausgelegt und mit einem 40-Tonner nur schwer zu bewältigen. Und Fabio Voccia soll Rennwagen pünktlich ans Ziel bringen.
