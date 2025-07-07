Euro Truckers - Immer auf Achse
Folge vom 07.07.2025: Episode 9
45 Min. Ab 12
Russell Oliver schlägt sich in Belgien ohne Smartphone und Navi bis zum Kunden durch. Dort soll der Brite seinen Trailer tauschen und neue Ware aufnehmen. Louise van der Kaaden startet mit einem vierbeinigen Begleiter in die neue Arbeitswoche. Ihr Aufpasser weicht ihr nicht von der Seite. Meistert die 25-jährige Schwertransportfahrerin auf der Tour in die Schweiz alle bürokratischen Hürden? Und Mario Bruns und Uwe Rowold machen sich in einem imposanten Fahrzeug auf den Weg Richtung Süden. Ihr „Phoenix“ mit Airbrush-Lackierung ist ein absoluter Hingucker.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.