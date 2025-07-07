Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Euro Truckers - Immer auf Achse

Episode 9

DMAXFolge vom 07.07.2025
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Euro Truckers - Immer auf Achse

Folge vom 07.07.2025: Episode 9

45 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12

Russell Oliver schlägt sich in Belgien ohne Smartphone und Navi bis zum Kunden durch. Dort soll der Brite seinen Trailer tauschen und neue Ware aufnehmen. Louise van der Kaaden startet mit einem vierbeinigen Begleiter in die neue Arbeitswoche. Ihr Aufpasser weicht ihr nicht von der Seite. Meistert die 25-jährige Schwertransportfahrerin auf der Tour in die Schweiz alle bürokratischen Hürden? Und Mario Bruns und Uwe Rowold machen sich in einem imposanten Fahrzeug auf den Weg Richtung Süden. Ihr „Phoenix“ mit Airbrush-Lackierung ist ein absoluter Hingucker.

Alle verfügbaren Folgen