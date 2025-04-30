Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 30.04.2025: Mein Cousin, der Psychopath
44 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
2011 findet sich James Henslee in einem absoluten Albtraum wieder: Die Polizei führt ihn als Hauptverdächtigen bei ihren Mordermittlungen, auch Reporter und Nachbarn glauben James kein Wort mehr. James hat schnell eine Idee, wer wirklich der Täter sein könnte, doch es ist ausgerechnet jemand, zu dem er einst wie zu einem Bruder aufgesehen hat. Doch wie kann er seine Unschuld beweisen?
