Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 07.05.2025: Der Teenager-Killer
45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Tim Kreiders Sohn Alec gesteht ihm ein schreckliches Verbrechen - doch was soll er mit den Beweisen tun? Vernichten oder zur Polizei gehen? Tim ist hin- und hergerissen zwischen der Wahrheit und den Instinkten eines Vaters. Er muss sich fragen, wie weit er gehen kann, um seinen Sohn zu schützen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.