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Evil - Gesichter des Bösen

Der Teenager-Killer

TLCFolge vom 07.05.2025
Der Teenager-Killer

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 07.05.2025: Der Teenager-Killer

45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Tim Kreiders Sohn Alec gesteht ihm ein schreckliches Verbrechen - doch was soll er mit den Beweisen tun? Vernichten oder zur Polizei gehen? Tim ist hin- und hergerissen zwischen der Wahrheit und den Instinkten eines Vaters. Er muss sich fragen, wie weit er gehen kann, um seinen Sohn zu schützen.

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