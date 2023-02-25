Mein Freund, der SerienkillerJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 25.02.2023: Mein Freund, der Serienkiller
44 Min.Folge vom 25.02.2023Ab 12
Als Felecia Collier mit Chester Turner Dewayne zusammenzieht, ahnt sie nicht, was für ein Monster ihre Jugendliebe in Wahrheit ist. Chester wird sich zum eifersüchtigen Kontrollfreak und bekommt Wutanfälle, sobald Felecia mit einem Mann spricht. Die junge Frau wird schwanger und hofft, dass sich ihre Beziehung entspannt. Das Gegenteil ist der Fall: Chester wird Porno-süchtig, bleibt nächtelang weg und entwickelt brutale Züge. Als er Felecia vergewaltigt und sie ihn verlässt, beginnt der Terror: Chester will sie umbringen. Doch am Ende ist nicht Felecia das Opfer, sondern 14 Frauen, die Chester auf brutale Weise ermordet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.