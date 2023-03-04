Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 04.03.2023: Böser Stiefvater
45 Min.Folge vom 04.03.2023Ab 16
Kats Bruder Larry war schon als Kind cholerisch und extrem geltungssüchtig. Als er älter wird, läuft es weiter aus dem Ruder, er schlägt seine Geschwister und sogar seine Mom. Erst als er Marla kennenlernt und mit der alleinerziehenden Mutter und ihren drei Kindern zusammenzieht, wird er ausgeglichener. Doch es scheint nur die Ruhe vor dem Sturm zu sein, denn bald kommt der alte Larry wieder zum Vorschein – weit schlimmer als zuvor. Der junge Mann praktiziert nun auch schwarze Magie, die er anwendet, wenn ihn jemand verärgert. Doch dass seine Rituale in bestialische Morde ausarten, bemerkt sein Umfeld zu spät.
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.