Evil - Gesichter des Bösen

TLCFolge vom 26.11.2025
45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Immer, wenn sie in Gefahr schwebte, suchte Sarah Garone Hilfe bei ihrem Stiefvater. Trotzdem verspürte sie eine gewisse Furcht vor Gary und seiner unheimlichen Aura. Doch Sarah hätte sich nie vorstellen können, dass ausgerechnet ihr nächster Verbündeter ihr einmal wehtun würde.

