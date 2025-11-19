Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 19.11.2025: Sie fanden sie im Lagerhaus
44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Als Wilda ihren Howard heiratete, wollte sie nichts von den Gerüchten über ihren neuen Gatten wissen. Bis sie eines Tages knietief in seinen Machenschaften steckt und nach den verstümmelten Opfern ihres Mannes sucht. Wilda stellt fest: Howard ist ein größeres Monster als sie sich je vorstellen konnte.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.