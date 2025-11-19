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Evil - Gesichter des Bösen

Sie fanden sie im Lagerhaus

TLCFolge vom 19.11.2025
Sie fanden sie im Lagerhaus

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Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 19.11.2025: Sie fanden sie im Lagerhaus

44 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Als Wilda ihren Howard heiratete, wollte sie nichts von den Gerüchten über ihren neuen Gatten wissen. Bis sie eines Tages knietief in seinen Machenschaften steckt und nach den verstümmelten Opfern ihres Mannes sucht. Wilda stellt fest: Howard ist ein größeres Monster als sie sich je vorstellen konnte.

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