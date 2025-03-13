Evil - Stimmen des Bösen
Folge vom 13.03.2025: Trauma und tödliche Gewalt
45 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Patrick Pidock weiß, dass eine dunkle Seite in ihm schlummert. Seine Tochter und die Menschen in seinem Umfeld leiden unter seinen plötzlichen Wutausbrüchen. Doch niemand ahnt, wie gefährlich Patrick tatsächlich ist - bis er eines Tages über Leben oder Tod entscheidet.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.