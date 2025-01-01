Evil Things - Das Böse lebt
Es klingt absurd: Alte Videobänder, Spielzeug aus längst vergangenen Zeiten, sonderbare Masken, teure Juwelen oder auch antike Möbel werden von dunklen Mächten aus dem Jenseits vereinnahmt. Doch was, wenn das eigentlich Unmögliche tatsächlich der Wirklichkeit entspricht? In der Mysterie-Serie „Evil Things“ erzählen Augenzeugen und Opfer von ihren beängstigenden, paranormalen Erlebnissen, die mit verfluchten Objekten in Verbindung stehen und sie fast das Leben gekostet hätten. Für die Betroffenen besteht kein Zweifel: boshafte Kräfte sind am Werk, von deren Existenz die Welt dringend erfahren muss! Ob abstruse Sinnestäuschung oder verstörende Wahrheit, eins darf man nie vergessen: das Böse ist tückisch und tarnt sich gern mit dem Alltäglichen.