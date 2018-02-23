Evil Things - Das Böse lebt
Folge vom 23.02.2018: Episode 2
40 Min.Folge vom 23.02.2018Ab 12
Kara Freude über das unerwartete Weihnachtsgeschenk ihres Freundes währt nur kurz, da das Präsent auf einem einsamen Campingausflug für den blanken Horror sorgt. Kara wird Zeugin paranormaler Erscheinungen, hört plötzlich gruseliges Weinen und verstörende Schreie im nächtlichen Wald. Schon bald hat sie eine erschreckende Theorie, wie diese seltsamen Begebenheiten mit ihrem Geschenk zusammenhängen. Das Leben von Tina und Justin erfährt eine bedrohliche Wende, als Justin die goldene Taschenuhr seines Vaters erbt. Bald plagen ihn heftige Blackouts, die sein Umfeld in Angst und Sorge versetzen. Hat die alte Taschenuhr möglicherweise etwas mit Justins Anfällen zu tun oder mit dem früheren Verschwinden seines Vaters?
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.