Evil Things - Das Böse lebt
Folge vom 09.03.2018: Episode 4
39 Min.Folge vom 09.03.2018Ab 12
Kim und Ryan wollen eine Familie gründen und suchen deshalb ein Häuschen abseits des New Yorker Trubels. Schnell werden sie in einer ruhigen Kleinstadt fündig, doch Kim plagt sofort ein ungutes Gefühl. Als sie alte Spielsachen zusammenpacken, die die Vorbesitzer zurückgelassen haben, überschlagen sich die paranormalen Zwischenfälle. Tim und Michelle sind zeitlich so eingespannt, dass sie für ihre drei Kinder eine Nanny einstellen. Doch als diese einzieht, gehen seltsame Dinge vor sich: Gläser und Spiegel zerspringen ohne ersichtlichen Grund. Hat das neue Kindermädchen womöglich dunklen Mächten die Tür geöffnet?
