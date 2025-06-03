Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 11: Reg und Ron Kray
44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Die eineiigen Zwillinge Reg und Ron Kray wachsen in den 30er Jahren in London auf. Bereits als Jugendliche machen sie sich einen Namen als Kriminelle und sind mit ihrer Gang bald in ganz England berühmt. Zwei Jahrzehnte lang führen sie ein Leben im Luxus, bis eines Tages ihr ganzes Imperium einzustürzen droht.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen