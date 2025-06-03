Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Reg und Ron Kray

sixxStaffel 1Folge 11vom 03.06.2025
Reg und Ron Kray

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 11: Reg und Ron Kray

44 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Die eineiigen Zwillinge Reg und Ron Kray wachsen in den 30er Jahren in London auf. Bereits als Jugendliche machen sie sich einen Namen als Kriminelle und sind mit ihrer Gang bald in ganz England berühmt. Zwei Jahrzehnte lang führen sie ein Leben im Luxus, bis eines Tages ihr ganzes Imperium einzustürzen droht.

