Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 15: Darlene und Charlene Shuler
41 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12
Die Schwestern Darlene und Charlene Shuler wachsen in South Carolina auf. Sie führen ein idyllisches Leben, gehen aufs College und gründen schließlich zusammen ein Unternehmen. Als dieses durchstartet, ändert sich das Leben der beiden schlagartig und sie gewöhnen sich einen luxuriösen Lebensstil an. Doch Neid und Habgier führen schließlich zu einem fatalen Zwischenfall ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
