Evil Twins - Killer-Zwillinge

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 24.09.2025
Folge 3: Sunny und Jeena Han

46 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Ein Leben lang nur an zweiter Stelle stehen - für Jeena Han ist das der Alltag. Denn sie ist fünf Minuten jünger als ihre Zwillingsschwester Sunny und somit, laut koreanischer Tradition, weniger wert. Um sich dennoch zu behaupten, herrscht eine ständige Rivalität zwischen den beiden, die eines Tages völlig eskaliert ...

