Joel und Michael StovallJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 4: Joel und Michael Stovall
43 Min.Folge vom 22.06.2024Ab 12
Die eineiigen Zwillinge Joel und Michael Stovall sind in Fremont County für ihre Gewaltbereitschaft bekannt. Eines Tages erschießen sie einen Polizisten und flüchten daraufhin schwer bewaffnet durch die Berge Colorados. Dabei liefern sie sich mehrere Gefechte mit der Polizei und es kommt schließlich zu einer dramatischen Schießerei.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
