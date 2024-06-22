Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 22.06.2024
Folge 4: Joel und Michael Stovall

43 Min.Folge vom 22.06.2024Ab 12

Die eineiigen Zwillinge Joel und Michael Stovall sind in Fremont County für ihre Gewaltbereitschaft bekannt. Eines Tages erschießen sie einen Polizisten und flüchten daraufhin schwer bewaffnet durch die Berge Colorados. Dabei liefern sie sich mehrere Gefechte mit der Polizei und es kommt schließlich zu einer dramatischen Schießerei.

