Ex on the Beach US
Folge 10: Keine Seelenverwandten
40 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16
Das Erscheinen eines weiteren Ex-Partners bringt die Beziehung des Vorzeigepaars des Chalets ins Wanken. Es entsteht ein neues Verhältnis. Außerdem wird überraschend eine Entscheidung getroffen. Tyranny sieht daraufhin rot.
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Ex on the Beach US
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 4-6: MTV & © Season 2, Season 2-4: MTV Germany