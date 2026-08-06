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Ex on the Beach US

Kein Wort darüber

MTV liveStaffel 4Folge 9vom 06.08.2026
Kein Wort darüber

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Ex on the Beach US

Folge 9: Kein Wort darüber

40 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 16

Georgia und Callum stellen sich ihren schärfsten Kritikern. Marlon steckt in der Klemme, weil ein Ex ankommt, der seine Beziehung zu La Demi gefährdet. Die Eiszeremonie nimmt eine unerwartete Wendung.

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